Il racconto dell’autista che ha salvato la vittima.

A intervenire, questa mattina, nel quartiere di San Nicola, in via Petta, è l’autista di un autobus, che è riuscito a trarre in salvo Antonio Cozzolino, cosparso di benzina e dato alle fiamme da Davide Iannelli, che si è costituito questa mattina.

L’uomo alla guida dell’autobus, la linea numero 8, è riuscito a spegnere le fiamme che avvolgevano il 48enne. “Era una torcia umana e chiedeva aiuto agitandosi con tutte le sue forze, salendo sul bus – racconta Antonio Dessena, 45 anni -. Allora ho preso un estintore. E’ stato terribile, istanti che sembravano interminabili. Sull’autobus c’erano tre passeggeri in preda al panico, uno di loro ha chiamato i soccorsi”.

Sul posto, poco dopo, sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia, che, attualmente, stanno facendo le indagini su quanto accaduto. Attualmente la vittima è in condizioni disperate, con il 70% del corpo ustionato dalle fiamme.

A complimentarsi per il gesto eroico del suo dipendente il presidente dell’Aspo, Massimo Putzu. “Ha dimostrato un grande sangue freddo in un momento davvero drammatico – dichiara -, ma anche un grande senso di professionalità, grazie alle tecniche acquisite dalla formazione. Una persona davvero da stimare”.