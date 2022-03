I problemi a Berchiddeddu.

La minoranza del Consiglio comunale di Olbia ieri aveva presentato un’interpellanza per i problemi che negli ultimi anni stanno interessando Berchiddeddu, ormai divenuta un paese fantasma, nonostante un migliaio di residenti.

A intervenire di nuovo sulla questione è Maddalena Corda, consigliera di opposizione, che condanna ancora i mancati interventi dell’amministrazione comunale sulla frazione olbiese. “Non ci possono essere territori di serie A e di serie B – dichiara -. Per quanto riguarda il medico, il dottor Porcu aveva anche dato disponibilità dopo il pensionamento di restare in paese. Noi abbiamo l’esempio di altri paesi vicini, come Telti e Buddusò, dove i sindaci hanno fatto pressione all’Ats per far venire un medico a coprire il posto, finché non sarebbe arrivata la nomina dell’altro, mentre a Olbia non si è fatto niente a riguardo”.

“Per quanto riguarda la questione dei dipendenti comunali – aggiunge -, vorrei ricordare che ci sono stati periodi in cui c’era meno personale ma l’ufficio funzionava comunque. Qui manca proprio la volontà politica di risolvere i problemi a Berchiddeddu. Vorrei denunciare anche l’atteggiamento del sindaco Nizzi, dove ogni volta che la minoranza parla lui abbandona sempre l’aula”.

Ma i problemi della frazione non finiscono qui. I residenti hanno segnalato la mancanza di un parco giochi per i bambini che abitano a Berchiddeddu. “C’è quello della scuola – dice Corda -, ma non è usufruibile fuori dagli orari scolastici, perché chiude”.