Arrestato a Olbia dopo l’aggressione e la testata alla ex

Le indagini sull’aggressione a Olbia.

Prima l’inseguimento e poi la violenta testata al volto. Un’aggressione furiosa quella avvenuta ieri a Olbia, messa in atto da un 28enne egiziano per l’incapacità di accettare la fine della relazione con la donna, “colpevole” di averlo poi denunciato poco prima per atti persecutori.

LEGGI ANCHE: Aggredita dall’ex davanti un supermercato a Olbia, cosa è successo

Il pestaggio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, davanti all’Eurospin di via Caduti del Lavoro, a Olbia, dove la 37enne straniera si era recata a fare la spesa. Qui il giovane l’aveva raggiunta, cercando a più riprese di introdursi nel suo veicolo, dove la donna aveva trovato riparo. Nonostante il fermo rifiuto della vittima, l’uomo è riuscito a forzare la portiera dell’auto e ha colpito la donna con una testata al volto per poi darsi alla fuga.

A chiamare i carabinieri sono stati alcuni clienti, mentre la donna è stata portata all’ospedale dove le hanno riscontrato la frattura del setto nasale. Una volta allertati tramite il 112 NUE, i carabinieri della Sezione Radiomobile si sono precipitati sul posto e hanno raggiunto e identificato in poco tempo l’aggressore in un parcheggio poco distante. Tratto in arresto, il giovane è stato temporaneamente trattenuto presso le camere di sicurezza e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, in attesa dell’udienza di convalida. L’egiziano deve rispondere di atti persecutori e lesioni aggravate e comparirà domani, mercoledì 10 aprile, davanti alla gip di Tempio per la convalida dell’arresto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui