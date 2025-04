Aggredita dall’ex davanti un supermercato a Olbia, cosa è successo

Donna picchiata a Olbia.

Un’aggressione violenta davanti al parcheggio dell’Eurospin, in zona aeroporto di Olbia, tanto che la 37enne picchiata ha perso molto sangue ed è stato chiesto l’intervento del 118 sul posto. La vittima, di origini rumene, è stata aggredita dal suo ex compagno, un nordafricano, denunciato poco prima dalla donna al Commissariato per stalking.

Lui l’aveva seguita fino al parcheggio del supermercato e lì è scattata la brutale aggressione, davanti all’auto della donna, con un colpo al viso talmente forte da causarle un trauma facciale e la perdita copiosa di sangue. L’aggressione è avvenuta in poco tempo, ma davanti ad alcuni testimoni, poi l’uomo è fuggito via.

La 37enne invece è stata condotta al pronto soccorso di Olbia per ricevere le cure, dove è stata attivata la procedura del codice rosa per le vittime di violenza di genere. I carabinieri, giunti sul luogo, hanno avviato immediatamente le ricerche dello straniero, che è già noto alle forze dell’ordine e lo hanno arrestato.

In corso sono le indagini per chiarire se ci sono precedenti episodi di violenza domestica e per risalire al motivo dell’aggressione, probabilmente legata alla decisione della vittima di denunciare l’ex per reati di violenza o stalking. Un episodio che ha acceso un dibattito in città, già scossa, come il resto dell’Italia, dai due recenti femminicidi di giovanissime, avvenuti a pochi giorni di distanza a Roma e a Messina.

