Peppino Fadda raggiunto dai pallini mentre era alla guida della sua auto

Zio Peppino Fadda, celebre venditore di formaggi di Padru, è stato vittima di un agguato: una scarica di pallini sul parabrezza della sua auto. L’80enne simbolo della Sardegna – col suo pecorino stregò pure George Clooney – è stato raggiunto al volto. La cartuccia caricata a pallini a stata sparata col fucile da qualcuno che si è subito dato alla fuga.

Un automobilista di passaggio ha dato l’allarme e sono scattati i soccorsi. Tiu Peppineddu è stato portato in elicottero all’ospedale di Sassari e non è in pericolo di vita. Sull’agguato stanno indagando i carabinieri della Stazione di Padru e del Reparto territoriale di Olbia.

