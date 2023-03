Villetta a fuoco ad Aglientu

È stato un lungo e difficile intervento quello dei vigili del fuoco in una villetta di Rena Majore ad Aglientu. Le fiamme sono partite nel tardo pomeriggio e le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a tarda notte. Sono dovute intervenire le squadre dei vigili del fuoco di Tempio e Arzachena per doamre le fiamme nella villetta.

Ingenti i danni, anche se il super-lavoro dei vigili del fuoco ha evitato che il fuoco si propagasse alle abitazioni vicine. Fortunatamente non si segnalano feriti. Oltre alle operazioni di spegnimento sono subito partite le indagini per scoprire le cause del rogo.

