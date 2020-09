Calcio, il Golfo Aranci ripescato in seconda Categoria

La squadra è stata costruita con una rosa all’altezza della categoria.

L’ASD Golfo Aranci sale in Seconda Categoria. Ad annunciarlo, il presidente della società.

La Squadra ha risposto a un comunicato con una sorta di bando della Figc per la sostituzione del Li Maccioni San Teodoro, che ha rinunciato a partecipare alla categoria, per optare probabilmente per la Terza categoria.

“Non è stato un fulmine a ciel sereno, abbiamo seguito meticolosamente la procedura per poter essere ripescati – spiega Ciro Palladino, segretario della squadra -. Abbiamo allestito una squadra il 90% di ragazzi di Golfo Aranci per salire in Seconda Categoria, e la squadra quindi non dovrebbe sfigurare. Abbiamo giocatori come Crescenzo Musella, Ottavio Fasolino e Giuseppe Ruggiu che hanno giocato in categorie superiori e sono giocatori che fanno la differenza. La squadra è all’altezza della categoria”.

(Visited 98 times, 98 visits today)