L’incendio a Oliena.

Un po’ di spavento ad Oliena, dove nella serata di oggi è divampato un incendio vicino alle case. Le cause sono ancora incerte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme, le quali fortunatamente non si sono estese nelle zone limitrofe.

Non è la prima volta che questa zona del paese è colpita dagli incendi. Già in altre occasioni si sono verificati episodi simili, per fortuna senza mai gravi conseguenze.

