AirSerbia punta su Olbia, arriva il collegamento con Belgrado

Dall’estate prossima il collegamento Olbia-Belgrado

Un’altra rotta si aggiunge alla rete di collegamenti per Olbia: dall’estate prossima AirSerbia viaggerà tra la Gallura e Belgrado. A rivelarlo è “Sardegna in volo“, pagina Facebook che segue tutti gli aggiornamenti degli aeroporti e delle compagnie aeree. “AirSerbia apre la Belgrado-Olbia la prossima estate – annunciano -. L’operativo è ancora in divenire, la rotta è stata annunciata oggi dal Ceo Jiri Marek.

L’aeroporto gallurese diventerà il primo in Sardegna ad avere una rotta regolare anche se in parte charterizzato verso l’aeroporto Serbo”.

Sul sito della compagnia vengono annunciati i nuovi collegamenti con Ibiza, Mykonos e Olbia. Viene specificato che rientrano nella strategia della compagnia di puntare su destinazioni “leisure-oriented“, per chi vuole godersi il tempo libero. Da novembre dovrebbe partire la vendita dei biglietti e il collegamento con Belgrado ci sarà due volte alla settimana.

[foto: AirSerbia]

