Bortigiadas in festa, Ziu Stefanu spegne 100 candeline

A Bortigiadas festa per i 100 anni di Stefano Spano

Grande festa a Bortigiadas per i 100 anni di Stefano Spano, celebrato dalla sua comunità con in testa il sindaco e dal parroco. Ziu Stefanu ha spento 100 candeline con al suo fianco la moglie Antonia e la figlia Giovanna Maria. Con loro il primo cittadino Nicolò Saba, che ha consegnato una targa ricordo per questo traguardo a tre cifre.

“A lui, alla sua famiglia gli auguri di tutta la comunità – scrive l’ex sindaco di Bortigiadas, Emiliano Deiana – per una vita bella, piena, densa di memoria, di ricordi e di desiderio di futuro”.

