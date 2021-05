Il tragico incidente di ieri che è costato la vita a Matteo Ledda.

C’è ancora incredulità ad Alà dei Sardi dopo la notizia, arrivata nella serata di ieri, della tragica morte in un incidente del 23enne Matteo Ledda. Apprendista meccanico, gli amici e chi lo conosceva lo ricordano come una persona sorridente e piena di vita e con una grande passione per i motori.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente avvenuto poco prima delle 19. A bordo dell’auto c’era anche l’amico 31enne Michele Deiana, rimasto gravemente ferito e ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Nuoro: la sua prognosi resta riservata.

I due si trovavano sulla strada provinciale 32, che da Osidda porta a Pattada quando, per cause ancora da chiarire, l’auto ha fatto un volo di diversi metri dal cavalcavia finendo sulla strada di sotto. A dare l’allarme alcuni automobilisti. Uno schianto violentissimo che non ha lasciato speranze al giovane Matteo, che è stato sbalzato fuori dall’auto ed è morto sul colpo. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 23enne, mentre l’amico è stato portato all’ospedale di Nuoro.

