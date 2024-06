Un atleta di Olbia diventa campione nazionale di kickboxing

Si chiama Alessandro Cinus e ha vinto il titolo nazionale assoluto.

Un atleta di Mario Rama della kickboxing di Olbia ha vinto il titolo nazionale assoluto della disciplina K1 Categoria 60 chili. Si tratta dell’olbiese Alessandro Cinus, di 19 anni, che ha partecipato al torneo nazionale italiano ETF si è svolto a Roma e ha visto partecipare moltissimi club d’Italia per Pieno contatto K-1 Rules Kickboxing e Muay Thai.

”Si tratta di un campionato di altissimo livello dove si sono disputati 130 match di K-1 e Muay Thai ed MMA seguito dal galà finale di Pieno Contatto disciplina K-1 alle selezioni con 10 incontri di alto livello tra cui il match del mio atleta Alessandro Cinus che combatte per la cintura del titolo Nazionale Assoluto contro il forte Jacopo Caiazza del team Invictus di Roma con bel 10 match in più dell’atleta olbiese“, ha fatto sapere Mario Rama.

Nella finale Contatto pieno k-1 Kickboxing, l’olbiese Alessandro Cinus ha vinto nella sua categoria K-1 60 kg. ”Abbiamo visto un Alessandro che ha dimostrato grande carisma e alto lavoro di pressing tecnico – ha dichiarato il maestro -. Già alla prima ripresa vince ai punti mettendo a conteggio l’avversario ed all’angolo più volte. Sono stati 3 Round molto intensi con vittoria ai punti per ben 3 verdetti su 3 arbitrali ( vittoria per verdetto unanime)”.

”Abbiamo lavorato per mesi in palestra per mettere a segno i suoi colpi e sviluppare velocità – ha spiegato Rama -, resistenza e forza esplosiva migliorando le capacità reattive. Alessandro, infatti, arriva a meritata vittoria contro l’avversario Jacopo Caiazza con ben 17 match alle spalle in più di Alessandro, mentre Alessandro solo 8 Match. Quindi portiamo a casa la Cintura di Campione Nazionale Assoluto .

Torniamo a casa con una grande vittoria. Sono fiero del risultato ottenuto, abbiamo lavorato sodo con Alessandro per migliorare la capacità esplosiva dei colpi e la rapidità di esecuzione nelle combinazioni delle tecniche .

”Ora ci godiamo la vittoria – conclude -, piedi per terra e umiltà, continuando con l’ avanzamento di Alessandro per migliorare sotto tutti i punti di vista. Il prossimo incontro settembre“.

