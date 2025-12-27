Il concerto di Alfa a La Maddalena.

La grande musica di Alfa si appresta a sbarcare nell’arcipelago per uno degli appuntamenti più attesi di Natalisola, il cartellone di eventi che sta animando il Natale di La Maddalena. Per l’occasione, l’amministrazione comunale ha messo in campo un piano straordinario per garantire a tutti i fan di godersi lo spettacolo senza lo stress degli spostamenti.

Per facilitare il flusso dei visitatori tra le due sponde, sono state istituite due corse aggiuntive sulla tratta La Maddalena-Palau e viceversa. Questa iniziativa, operata dalla compagnia Delcomar, mira a coprire le fasce orarie serali e notturne, permettendo un rientro in totale sicurezza al termine del concerto. Il potenziamento dei collegamenti non è solo una questione di comodità, ma una scelta strategica per ridurre il traffico veicolare e incentivare una mobilità più sostenibile durante i grandi eventi isolani.

È importante che i passeggeri prestino attenzione al calendario ufficiale: le corse straordinarie si inseriranno nel quadro orario esclusivamente nella giornata del 30 dicembre 2025, garantendo così il deflusso del pubblico nelle ore successive all’evento del 29.

Una delle novità più significative riguarda il costo del trasporto. Il Comune ha confermato che per queste corse speciali i biglietti saranno disponibili a tariffa residente. “Una misura pensata per rendere l’evento realmente accessibile e vicino alle esigenze della comunità e dei visitatori”, fanno sapere dall’amministrazione.

Il concerto di Alfa rappresenta la punta di diamante di un programma, quello di Natalisola, che sta trasformando La Maddalena in un polo d’attrazione culturale per tutta la Gallura. Grazie alla collaborazione con Delcomar, il legame tra grandi eventi e servizi pubblici si rafforza, permettendo a giovani e famiglie di vivere appieno la magia della musica dal vivo nel cuore dell’isola.

