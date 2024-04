“Ali Occhi Cuore”: un’Iniziativa fotografica di “Cuore e Solidarietà”.

Lunedì 22 aprile, a Olbia, si svolgerà una mostra fotografica per sostenere i bambini ricoverati in Neuropsichiatria all’ospedale Microcitemico di Cagliari. L’appuntamento è in programma presso l’Aeroporto Costa Smeralda di Olbia a partire dalle ore 17, e si protrarrà anche martedì e mercoledì dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 19:30.

“La bellezza della natura catturata attraverso gli occhi degli artisti, non solo per l’ammirazione estetica, ma anche per un nobile scopo: sostenere i bambini del reparto di Neuropsichiatria dell’ospedale Microcitemico – si legge nel comunicato dell’organizzazione -. Questo è il cuore del progetto “Ali Occhi Cuore”, un’iniziativa che unisce arte, solidarietà e speranza“.

La mostra è nata da un’idea di Manuela Fa, appassionata di fotografia. La mostra “Ali, Occhi, Cuore” ha coinvolto lo scorso anno 25 fotografi, ottenendo un successo straordinario. Quest’anno, la mostra si è ampliata, coinvolgendo ben 80 talentuosi artisti fotografi. Tra i promotori dell’iniziativa, anche l’associazione “Fotografi Supereroi“.

Il progetto.

Il progetto, che ha immediatamente catturato l’attenzione e il sostegno della comunità locale, ha come obiettivo quello di raccogliere fondi sufficienti a garantire un sorriso e dei momenti di spensieratezza ai bambini degenti. Tra le attività collaterali della tappa di partenza, la giornata inaugurale con i Supereroi, apprezzatissima dai piccoli ricoverati.

Le mostre sono state ospitate non solo presso l’ospedale Microcitemico, dove si è svolta la giornata inaugurale con i supereroi, ma hanno anche fatto tappa in altre sedi, riscuotendo un grande successo. Da Nuoro a Pozzomaggiore, da Noragugume a Tortolì. La tappa della mostra di Olbia sarà la tappa finale.

Durante la mostra si potranno comprare le stampe di alcune delle opere esposte. Ma si potrà contribuire anche con semplici donazioni. “In un mondo talvolta dominato da divisioni e controversie – conclude il comunicato degli organizzatori -, iniziative come “Ali Occhi Cuore” ci ricordano il potere dell’arte e della solidarietà nel creare un impatto positivo sulle vite di coloro che ne hanno più bisogno. Insieme, attraverso gli obiettivi della nostra macchina fotografica e del nostro cuore, possiamo fare la differenza e diffondere un po’ di luce nelle tenebre dell’incertezza”.

