Alla guida senza un giustificato motivo, una persona indagata

I controlli della polizia.

Da ieri la polizia di stato è operativa su strade, stazioni ed aeroporti.

Gli uffici operativi della Questura hanno fatto scattare accurati controlli che, gli equipaggi presenti sul territorio, hanno verificato la corretta osservanza circa le legittime motivazioni per circolare in ambito cittadino.

Sono state controllate 87 persone con l’acquisizione del documento di autocertificazione. Una è stata indagata in stato di libertà per aver contravvenuto all’art. 650 del C.P. in quanto è stato fermato a bordo di un furgone che circolava senza giustificato motivo.

Anche la presenza visibile delle pattuglie deve servire allo slogan “rimanete a casa”.

In caso di alt il modulo di autocertificazione viene verificato insieme ad un documento di identità. Dopo il via libera, le forze di polizia procederanno alla verifica ex post delle dichiarazioni rese, nel rispetto delle vigenti direttive espresse nel Dpcm del 9 marzo 2020.

(Visited 3.337 times, 3.339 visits today)