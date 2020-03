Il messaggio dell’assessore Serra.

C’è un messaggio che sta girando da alcune ore sulle chat di Olbia e che ha creato sconcerto. Si tratta di un finto audio dell’assessore comunale alla Cultura Sabrina Serra sul coronavirus.

Ovviamente è l’ennesima bufala, come le tante segnalate ieri e che stanno impestando i cellulari ed alimentando il panico dei contagi. A chiarire la vicenda è lo stesso assessore.

“Sta girando un messaggio whatsapp dove si dice che sarei io. Non è assolutamente vero. Non è la mia voce. È già un momento delicato, lasciamo da parte le fake news! Osserviamo le prescrizioni del governo e non seminiamo panico”, ha spiegato.

