Allarme bomba all’aeroporto, ennesimo caso a Olbia

L’allarme bomba è scattato nella mattina del 29 ottobre a Olbia.

Nuovo allarme bomba a Olbia, questa volta all’aeroporto Costa Smeralda. La mattina del 29 ottobre, intorno alle 10:30, stando a quanto riporta la Nuova Sardegna, un dipendente ha notato una borsa su una sedia con alcuni fili fuori.

Così ha dato l’allarme e la polizia di frontiera si è messa al lavoro, con i cinofili della Polaria e gli artificieri dei Carabinieri.

Fortunatamente si è rivelato un falso allarme, ma chi ha lasciato la borsa, considerando il contenuto, ha voluto far credere fosse un ordigno. Intanto sono in corso le indagini per risalire al responsabile che potrebbe essere denunciato per procurato allarme. Si tratta del terzo allarme bomba all’aeroporto Costa Smeralda.

