Allarme bomba a San Simplicio, il quarto caso in un mese a Olbia

L’ultimo allarme bomba di Olbia arriva da San Simplicio

Un zaino abbandonato vicino alla basilica di San Simplicio ha fatto scattare l’ennesimo allarme bomba a Olbia. Sta diventando un fenomeno caratteristico della città, con un mix di distrazione (di chi perde bagagli) e tensione (di chi fa scattare l’allarme).

Una volta che partono le procedure si assiste allo stesso copione con tante forze impegnate. Chiusura del traffico con Polizia locale, ambulanze e vigili del fuoco devono essere presenti alle operazioni.

In azione entrano gli artificieri dei carabinieri che ogni volta devo gestire la situazione come se ci possano essere rischi. Ma anche stavolta, per fortuna, si è trattato di un falso allarme. Il bagaglio sospetto era uno zaino che conteneva semplicemente vestiti. È il quarto caso in un mese. Il 20 settembre è scattato in una casa popolare di via Nervi. Poi c’è stata la doppietta del primo e 2 ottobre: due casi in due parcheggi, a sole 12 ore di distanza uno dall’altro.

