Sconfitta casalinga per il Cagliari, col Bologna termina 0 a 2

Cagliari – Bologna termina 0 a 2.

Il Cagliari affronta il Bologna in casa, dopo la delusione della trasferta di Uine, dove la squadra ha regalato un tempo all’Udinese, andando vicina al pareggio, prima che i bianconeri di casa chiudessero la partita.

Primo tempo.

Il Cagliari inizia subito forte con Zortea, che si porta avanti il pallone d testa e calcia a botta sicura, trovando l’opposizione di un difensore bolognese. Il Cagliari sfiora la rete tre volte nello spazio di tre secondi al 3′: il cross di Piccoli viene respinto da Skorupski, poi Zappa, due volte, non riesce a ribadire in rete dopo due rimpalli che avrebbero potuto favorirlo. Prati conquista un calcio di punizione al limite dell’area, sul lato di sinistra, il pallone arriva a Gaetano tramite Viola, ma il suo tiro è da dimenticare. Risponde il Bologna, in avanti con Ndoye, il pallone giunge a Miranda, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Al 16′ ancora il Bologna va vicino alla rete, Orsolini, favorito dai rimpalli, va al tiro da posizione molto ravvicinata, Scuffet salva la porta. Il Cagliari interrompeil leggero dominio del Bologna al 27′ col cross di Zortea, preda facile di Skorupski. Al 30′ Cagliari in contropiede, il cross di Viola attraversa tutta l’area con Gaetano e Piccoli in ritardo all’appuntamento col gol. Subito dopo Orsolini è solo davanti alla porta del Cagliari, ma il suo piatto al volo va alle stelle.

Il Bologna passa.

Ci si aspetterebbe un Cagliari portato alla manovra, con 5 centrocampisti tra cui Marin, Prati, Gaetano e Viola, ma il Cagliari non riesce a organizzare trame offensive apprezzabili, affidandosi, per lo più, ai lanci lunghi. Al 35′ ne pprofitta Orsolini, che stavolta, a tu per tu con Scuffet, piega le mani al portiere del Cagliarie porta avanti i rossoblù di Bologna.

Il Cagliari regisce, Viola lancia Piccoli, che resiste alla carica di un difensore e calcio verso la porta a fil di palo, il portierone bolognese respinge in angolo. Viola ci prova da fuori allo scoccare del 43′, ma il suo tiro non gira abbastanza e va fuori.

Secondo tempo.

Il secondo tempo inizia con le formazioni invariate. Piccoli sbaglia uno stop in azione d’attacco e il Bologna si trova subito al tiro con Ndoye, la difesa rossoblu respinge in affanno. Poi al 50′ Odgaard tira da fuori rea e sorprende Scuffet, in ritardo sul primo palo. Al 57′ Piccoli avrebbe la palla giusta, ma di testa, solo al centro dell’area, manca la porta.

Escono Viola, Prati e Zoertea, Gaetano, Obert ed entrano Lapadula, Adopo, Luvumbo, Augello e Felici. Il Cagliari va subito vicino alla rete. Prima De Silvestri sfiora l’autorete, poi Felici si avventa sul pallone, anticipato per un soffio da Skorupski. Il Cagliari sembra aver alzato il baricentro del gioco e spinge, ma la verve offensiva si spegne intorno al 70′ e il Bologna riprende ad affacciarsi in avanti. Adopo prova a dare la scossa, all’84’ arriva sul fondo dalla sinistra, viene fermato in angolo. Ma i minuti finali non aggiungono nulla alla cronaca. La partita termina senza ulteriori azioni da parte delle due squadre. Solito giro di campo a salutare il pubblico, ma la curva Nord urla: “Meritiamo di più”.

Il tabellino.

CAGLIARI: Scuffet, Luperto, Viola, Prati, Marin, Zortea, Palomino, Zappa, Obert, Gaetano, Piccoli

Allenatore: Davide Nicola

In panchina: Ciocci, Sherri, Augello, Adopo, Lapadula, Deiola, Wieteska, Mina, Pavoletti, Azzi, Luvumbo, Felici

BOLOGNA: Skorupski, Moro, Orsolini, Freuler, Castro, Ndoye, Odgaard, Lucumí, De Silvestri, Beukema, Miranda

Allenatore: Vincenzo Italiano

In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Posch, Karlsson, Illing-Junior, Casale, Corazza, Pobega, Dallinga, Domínguez, Fabian, Urbanski

RETI

35′ Orsolini (B), 50′ Odgaard (B),

AMMONIZIONI

38′ Palomino (C); 71′ Pobega (B), 75′ Zappa (C), 88′ Fabbian (B)

ARBITRI

Arbitro: Francesco Fourneau (Roma 1)

Assistenti: Domenico Fortunato (Roma 2), Claudio Barone (Roma 1)

Quarto ufficiale: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco)

VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco), Paolo Mazzoleni (Bergamo)

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui