La nuova compagnia Aeroitalia sbarca a Olbia con 4 voli a settimana

Il nuovo collegamento con Olbia.

Aeroitalia inaugura un nuovo collegamento con la Romagna e la Gallura. E’ atterrato ieri all’aeroporto di Olbia il Boeing 737-800 della nuova compagnia aerea italiana “low-cost”, con volo diretto da Forlì, la sua prima base.

II nuovo hub con lo scalo romagnolo e l’aeroporto Costa Smeralda sarà arrivo fino al 2 ottobre con 4 voli a settimana (Lunedì, mercoledì, venerdì, e domenica). E’ nata nel 2022 ed è curioso come il nome e la livrea ricordino vagamente Alitalia.

Si tratta di una compagnia italiana, ma il capitale è estero, ovvero 5 milioni di euro dall’ex banchiere francese e residente a Dubai, Marc Bourgade e German Efromovich, ex presidente della compagnia colombiana Avianca, che nel 2019 voleva acquistare Alitalia. Il suo amministratore delegato è Gaetano Intrieri, consulente tecnico dell’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. La compagnia punta ad aprire più basi, di cui una a Foggia, ma è in corso una trattativa con altri scali nel sud Italia e in Europa.