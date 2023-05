Alta Gallura, a un’azienda campana il maxi-appalto per l’acqua potabile

Maxi appalto per il ciclo dell’acqua potabile dell’Alta Gallura

Rdr spa Società Benefit si aggiudica i lavori per il riassetto del sistema di acqua potabile dei Comuni dell’Alta Gallura. L’azienda campana leader nel settore del ciclo integrato delle acque ha una sede operativa anche a Elmas. È la mandataria del gruppo di imprese del territorio vincitrici della gara indetta da Abbanoa per conto di Egas.

L’azienda di Torre del Greco è la capogruppo mandataria insieme all’azienda cagliaritana In.Co. srl, mandante, dell’Ati. Realizzeranno i lavori di riassetto dell’approvvigionamento idrico dei comuni dell’Alta Gallura. A seguito di espletamento della gara indetta da Abbanoa per conto di Egas.

L’appalto del valore di 13,8 milioni prevede la realizzazione della nuova rete di collegamento tra la diga sul Rio Pagghiolu e il sistema idrico dell’Alta Gallura. Servirà per rendere indipendenti per l’acqua potabile i Comuni della zona dove il sistema idrico-potabile presenta alcune criticità in merito proprio all’approvvigionamento idropotabile.

“Siamo onorati di poter contribuire con le nostre competenze e tecnologie a un’opera strategica per la comunità dell’Alta Gallura – commenta Luca Serena, ad della Rdr -. Un’operazione che ci permette di rafforzare la nostra presenza in un territorio come quello sardo dove Rrd è presente dal 2020 con una sede operativa a Elmas. L’obiettivo che si vuole raggiungere con il progetto presentato da Abbanoa è quello di efficientare il sistema idrico dell’Alta Gallura. In modo da garantire alla popolazione servita la continuità del servizio e al fine di ridurre al minimo le perdite dell’acqua che viene prelevata, trattata e distribuita. Insieme a In.Co. srl e alle 15 unità impiegate sul cantiere metteremo a disposizione tutte le competenze tecnologiche e ingegneristiche per restituite alla comunità un servizio efficiente e moderno”.

