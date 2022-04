L’incidente è costato la vita ad un motociclista abruzzese.

Aveva solo 42 anni, Danilo De Simone, il motociclista che ieri, poco dopo le 9, ha perso la vita schiantandosi un autobus sulla strada per Luras. Era arrivato in Sardegna da poco, con alcuni amici, per trascorrere un periodo di vacanza. L’intenzione era quella di visitare l’isola e ammirarne le bellezze, ma purtroppo il destino ha voluto diversamente.

Il cordoglio per la morte del motociclista.

Originario di Scurcola Marsicana, cittadina nella provincia di L’Aquila, era il fratello del sindaco, Nicola De Simone. “In questo momento di profondo dolore e tristezza sono vicino al sindaco di Scurcola Marsicana, Nicola De Simone, per la tragica e improvvisa scomparsa del fratello Danilo – ha commentato il sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi -. Un lutto che ha colpito l’intera comunità scurcolese al quale partecipa quella del capoluogo abruzzese, stretta intorno ai familiari”.

L’incidente sulla strada provinciale 126.

L’incidente mortale si è verificato ieri mattina, poco dopo le 9, sulla strada per Luras. All’altezza della provinciale 126, in direzione San Leonardo. Il pullman, privo di passeggeri, stava percorrendo la strada in direzione Olbia, quando ha incrociato la moto, nella quale viaggiava Danilo in direzione opposta. L’impatto è stato violento e per il motociclista è risultato fatale, uccidendolo sul colpo. Sul posto era intervenuto il personale sanitario del 118, che ha provato a rianimare il 42enne, ma purtroppo non c’era più nulla da fare.

La dinamica del sinistro.

Da una prima dinamica, in fase di accertamento dai carabinieri, pare che la moto abbia tenuto una traiettoria larga e abbia invaso la corsia opposta, scontrandosi direttamente sul pullman. Le operazioni per la rimozione dei mezzi sono iniziate solo alcune ore dopo, per consentire alle forze dell’ordine di raccogliere elementi utili.