Tragedia sulla sp 196.

Un tragico incidente è avvenuto lungo le curve della strada provinciale 196 che da Luras si dirige verso Olbia attorno alle 9 di questa mattina, coinvolti un pullman di una locale compagnia di autotrasporti e una motocicletta.

La moto, distrutta, è riversa sull’asfalto, il pullman riporta gravi danni sull’angolo anteriore sinistra, dove il parabrezza è sfondato. L’asfalto è cosparso di detriti di entrambi i mezzi e di olio motore.

Il pullman, privo di passeggeri, stava percorrendo la strada in direzione Olbia, la moto viaggiava in direzione opposta. L’impatto, la cui dinamica è ancora da ricostruire, è stato violento e per il motociclista è risultato fatale, uccidendolo sul colpo. Il motociclista, un 42enne aquilano residente a Roma, era in Sardegna per un vacanza con un gruppo di moto.

Sembra tuttavia che la moto abbia tenuto una traiettoria larga e abbia invaso la corsia opposta, scontrandosi direttamente sul pullman. Le operazioni per la rimozione dei mezzi sono iniziate solo alle 13:20.