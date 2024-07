La posidonia oceanica nell’Amp Tavolara

La posidonia oceanica è una pianta marina fondamentale all’interno dell’Area marina protetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo” e di tutti gli ecosistemi costieri del Mar Mediterraneo. L’Amp ha voluto divulgare le principali funzioni ecologiche e ambientali della posidonia, cosicché si comprenda perché la sua protezione e conservazione sono decisive per la salute degli ecosistemi marini. La presenza e la salute delle praterie di posidonia, infatti, sono indicatori della qualità dell’ambiente marino: una prateria sana rivela un ecosistema marino equilibrato e pulito. Pertanto, l’Amp è impegnata nel monitoraggio regolare di questa pianta, a cadenza annuale. Il progetto mira alla mappatura di dettaglio di tutta la prateria dell’Amp, così da avere in indicazioni sul suo stato di conservazione.

Le funzioni della posidonia

Innanzitutto, la posidonia produce grandi quantità di ossigeno attraverso la fotosintesi, contribuendo a migliorare la qualità dell’acqua marina. In secondo luogo, le praterie di posidonia donano un habitat e un rifugio a molte specie marine, come pesci, molluschi e invertebrati. In questo modo, essa sostiene la biodiversità. Inoltre, contribuisce al ciclo dei nutrienti e alla produzione di materia organica, sostenendo la rete alimentare marina. La posidonia ha un ruolo importante anche nella stabilizzazione dei fondali marini e nella riduzione dell’erosione costiera. Le sue radici e i suoi rizomi, infatti, aiutano a mantenere il sedimento in posizione, proteggendo le coste dall’azione erosiva delle onde. Un’altra funzione fondamentale è quella svolta nella mitigazione del cambiamento climatico attraverso l’assorbimento della CO2.

