Con l’ape-calessino dal centro di Arzachena al mercato, il servizio è gratis

La simpatica iniziativa di Arzachena con un’ape-calessino.

Ad Arzachena un’ape-calessino porta i visitatori e i turisti al mercato di Tanca di Lu Palu. La simpatica iniziativa del Comune è partita ieri ed è attiva ogni mercoledì, dalle 9 alle 12:30, per incentivare le visite nel centro storico.

Il servizio è gratuito e si aggiunge a tutti quelli attivati dal Comune per raggiungere diverse località. In particolare, l’obiettivo del nuovo collegamento è nato per facilitare il raggiungimento del centro dopo la riorganizzazione degli spazi e i lavori di riqualificazione di piazza Risorgimento.

Sono 3 le fermate effettuate dall’ape-calessino: una è all’ingresso mercato via Quasimodo; via Tenente Sanna e piazza Risorgimento. L’iniziativa è promossa dall’assessore ai Trasporti e Attività Produttive, Stefania Fresu, ed è parte delle iniziative a sostegno del rilancio del centro storico cittadino.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui