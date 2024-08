Anguria a peso d’oro, più di 40 euro in un supermercato di Porto Cervo

L’anguria venduta a Porto Cervo diventa un caso nazionale.

Un’anguria venduta a 42,62 euro in un supermercato a Porto Cervo è diventata un caso sui social. Tutto è cominciato con post, che mostra il frutto con il suo prezzo di 42,62 euro per 15 kg (ovvero 2,79 euro al kg), è stato condiviso su Twitter e ha attirato l’attenzione anche di Dagospia, scatenando un’accesa polemica.

Il post ha ricevuto migliaia di like e commenti con l’indignazione generale degli utenti, che hanno attaccato il supermercato. Non è mancata nemmeno l’ironia e chi ha parlato di una vera e propria truffa. I favorevoli al prezzo, considerato eccessivo, hanno fatto notare che l’anguria pesa 15 kg ed è di qualità perché proviene dal mantovano, selezionata con cura per il suo grado di zucchero.

I critici hanno fatto invece notare che il prezzo è alto perché è stata acquistata a Porto Cervo, nota località di lusso.

