Incidente tra camion e tre auto nella sopraelevata di Olbia: ferite 5 persone

L’incidente è avvenuto alle 14 a Olbia.

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 14:00 sulla sopraelevata sud di Olbia, all’altezza dell’incrocio con via Rimini. L’incidente ha coinvolto un autoarticolato e tre autovetture, causando il ferimento di cinque persone.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Olbia, che hanno collaborato con il personale sanitario per prestare i primi soccorsi alle vittime. Le cinque persone ferite sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Olbia, utilizzando quattro ambulanze del 118. Le loro condizioni sono attualmente in fase di valutazione, ma al momento non si hanno notizie di vittime.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente e l’area circostante, per evitare ulteriori pericoli. L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico cittadino, con forti rallentamenti lungo la sopraelevata sud. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Olbia.

