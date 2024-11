Dopo anni di stop, al via i lavori sulla Buddusò-Olbia

I lavori sulla strada Buddusò-Olbia.

La Provincia Gallura presenterà il prossimo 20 novembre il progetto di riqualificazione delle strade provinciali 24 e 110, fondamentali per il collegamento tra Abbasanta, Buddusò e Olbia. L’iniziativa, redatta dalla Rtp Metassociati, sarà illustrata dal relatore Giovanni Mura e dal dirigente Pasquale Russo. I lavori, in sospeso dal 2013, erano stati prioritizzati dalla nuova amministrazione provinciale per risolvere il problema della viabilità degradata.

Di recente, il Consiglio comunale di Buddusò ha approvato un ordine del giorno, su proposta del capogruppo Tore Marrone, per convocare una seduta aperta entro il 15 gennaio, invitando l’assessore regionale Antonio Piu. Marrone, che seguiva la vicenda sin dal suo ruolo precedente in provincia, auspica finalmente l’avvio dei lavori per completare un’opera attesa da 11 anni, da cui dipende il collegamento tra diversi comuni della Gallura.

