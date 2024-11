Punteruolo rosso, rinnovate le palme storiche del porto di Olbia

Nuove palme in via Isola Bianca a Olbia.

L’Autorità di Sistema Portuale della Sardegna ha approvato il piano per sostituire le palme di viale Isola Bianca a Olbia con 43 esemplari di Palma Phoenix Dactylifera. L’intervento, dal costo di circa 800mila euro, risponde a problemi di sicurezza emersi già nel 2022, quando una palma crollò. Le piante erano state indebolite dal punteruolo rosso, che ha colpito migliaia di palme in Sardegna dal 2007, causando danni in lungomari e piazze di diverse città, spesso lasciate senza una sostituzione adeguata.

Gli approfondimenti richiesti dalla Capitaneria di Porto hanno confermato il rischio di instabilità, portando a interventi fitosanitari e a studi per individuare una specie adatta al clima salmastro e ai forti venti della zona. Nonostante la difficoltà di preservare, Olbia è riuscita a salvare parte delle sue palme, che resteranno simbolo del luogo, anche se con una nuova varietà.

