Il caso dei bus navetta alla stazione marittima di Olbia.

Il Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudicazione del servizio di bus navetta gratuiti alla stazione marittima di Olbia, accogliendo il ricorso della Sun Lines, arrivata seconda nell’appalto.

I giudici hanno ritenuto che i mezzi in uso non corrispondano a quelli descritti nell’offerta vincente, in quanto i bus Euro 5 in circolazione non rispettano i requisiti di capienza e accessibilità previsti (30 posti in piedi e seduti, pedana per disabili). L’azienda ha accusato l’Autorità portuale di non aver effettuato i dovuti controlli e ha presentato un esposto alla Procura di Tempio, con foto dei mezzi non conformi.

