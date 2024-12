Nascondeva la cocaina in un beauty-case, arrestato 32enne

Arrestato un 32enne.

La polizia di Stato ha arrestato un 32enne incensurato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, residente a Pirri, era da tempo sotto controllo da parte degli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio di droghe, particolarmente diffuso in alcuni quartieri della città.

Nella serata di martedì, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, trovando e sequestrando circa 70 grammi di cocaina, di cui una parte già confezionata per la vendita. La droga era nascosta all’interno di un beauty-case riposto nell’armadio della camera da letto.

Una parte della cocaina, pronta per essere ceduta, era stata infilata in un contenitore tubolare originariamente usato per un farmaco antinfluenzale, trovato addosso all’indagato. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati anche strumenti per il confezionamento delle dosi e 45 euro in contante.

L’uomo è stato arrestato e, dopo l’udienza per direttissima, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

