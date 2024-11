Anticiclone addio, pioggia e temperature giù a Olbia e in Sardegna

Temperature in calo a Olbia e nel resto della Sardegna.

Le temperature miti hanno i giorni contati in Italia e anche in Sardegna, con la colonnina di mercurio che scende portandosi alle medie più stagionali. Se in questo periodo, dopo le lunghe piogge, abbiamo potuto però godere di un clima quasi estivo, tra poco tutto tornerà alla normalità, con l’anticiclone che saluta il Paese. Tuttavia ci saranno piogge nel weekend.

LEGGI ANCHE: Novembre inizia con sole e caldo, ma senza voli i turisti sono scomparsi dalla Gallura

Anche il mese di novembre si è aperto con temperature calde, anche superiori ai 25 gradi. Sopratutto durante il weekend di Ognissanti, dove tantissime persone sono tornate in spiaggia e qualcuno più audace è riuscito a fare anche il bagno. Un assaggio estivo che tantissimi hanno gradito, sopratutto gli amanti del mare, che prende il nome di Estate di San Martino.

Ma le temperature cambieranno, perché non solo arriverà il freddo ma anche temporali e piogge. Una situazione meteorologica che è vista come preoccupazione, anche dopo gli avvenimenti degli scorsi giorni a Valencia. Da IlMeteo.it arrivano notizie riguardo a questo cambiamento termico. Già a partire dal 12 novembre al nord Italia arriveranno temperature fredde di origine artica.

La Sardegna sarà sfiorata da questo fenomeno, perché la colonnina di mercurio sarà ben più alta rispetto al resto d’Italia. Gli esperti meteorologi precisano che non è previsto un inverno rigido, ma ci saranno soltanto temperature autunnali. In Sardegna, compresa la Gallura, le medie di novembre si aggirano intorno ai 18 gradi, per cui saranno ancora miti, anche se ben lontane da quei picchi di 25 gradi che hanno caratterizzato il mese di ottobre e il weekend di Ognissanti.

Tuttavia, in Sardegna ci saranno rovesci e temporali molto intensi perché le temperature del mare sono ancora calde. Un fenomeno tipicamente tropicale che negli ultimi anni sta coinvolgendo anche il sud dell’Europa, culminato nei fatti di Valencia e nelle alluvioni dell’Emilia. Insomma, nei prossimi giorni si tornerà alle temperature tipiche di novembre in Sardegna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui