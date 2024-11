Novembre col sole ma senza turisti in Gallura

Il mare è sempre quello e il bel tempo c’è anche a novembre: ma senza voli e traghetti i turisti sono scomparsi dalla Gallura. Giornate come quelle belle di questo periodo sono quelle che potrebbero fare la fortuna della Sardegna grazie al turismo, con sole e mare a poche ore dalle grandi città della Penisola. Ma qua bisogna arrivarci e senza voli e traghetti non bastano le belle giornate.

Il sistema di collegamenti con la Sardegna non prevede il bel tempo autunnale, le sagre e le iniziative per le feste di Natale. La negazione della tanto citata “destagionalizzazione”: tolti gli stabilimenti balneari, cala il sipario sull’Isola. Qualcuno, più motivato, riesce ad arrivare in Sardegna ma è nulla rispetto ai visitatori potenziali di tutte le regioni del Nord Europa.

In questo periodo il riempimento delle strutture ricettive si assesta intorno al 30 per cento, ma sono turisti locali. La gran parte della popolazione in giro per l’Isola in questo periodo sono gli stessi sardi. Chi abita vicino a certe meraviglie può arrivarci facilmente, chi invece vive altrove le può solo sognare. Oppure, più concretamente, optare per quelle a migliaia di chilometri di distanza.

[foto: Danilo Pasella per Facebook/San Teodoro • Sardegna]

