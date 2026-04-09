A Olbia il battesimo nel nuovo Dg della Asl Gallura, Antonio Irione

Dalla Conferenza Socio-Sanitaria il nuovo corso della Asl Gallura targata Antonio Irione

Il neo Direttore generale, Antonio Irione, ha incontrato a Olbia i sindaci e le parti sociali e la presidente Alessandra Todde.

“Collaborazione, confronto e dialogo, supportati da un’attenta analisi dei dati da cui emergeranno le decisioni per creare un’assistenza sanitaria più vicina al cittadino. Sulla base di questi principi nasce il nuovo corso della Asl Gallura, che si è aperto ufficialmente questa mattina durante la Conferenza Socio-Sanitaria Territoriale assieme ai sindaci della Gallura nella sala conferenze del Museo Archeologico di Olbia, alla presenza del neo Direttore Generale dell’Azienda, Antonio Irione, e della Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. Alla conferenza, presieduta dal Sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis, erano presenti anche il Direttore Sanitario, Pietro Masia, il Direttore Amministrativo, Michele Baffigo, il Direttore Generale di Ares Sardegna, Giuseppe Pintor, e i rappresentanti dei lavoratori”.

Da questa giornata si apre un nuovo corso

“La presenza di Alessandra Todde ha dato un significato estremamente importante a questa riunione – sottolinea il Presidente della Conferenza Socio-Sanitaria Territoriale, Gianni Addis – perché ha permesso ai sindaci di rappresentare davanti alla massima carica della Regione la situazione attuale della sanità, caratterizzata dalle criticità che ben conosciamo. Ma da questa giornata si apre un nuovo corso, con nuovi propositi di allargare la partecipazione dei sindaci, in particolare per la redazione del nuovo Atto Aziendale. Potremo così rappresentare le esigenze del nostro territorio e dei servizi collegati al funzionamento non solo degli ospedali ma dell’assistenza territoriale. Tutto lascia pensare che sta per nascere un confronto leale, basato su un’interlocuzione diretta con la Direzione Generale finalizzata a dare risposte adeguate ai bisogni di salute dei cittadini”.

“Il Direttore Generale della Asl Gallura ha illustrato i dati e ha indicato le priorità su cui la Direzione Aziendale inizierà a lavorare sin da subito: Pronto Soccorso, liste d’attesa, potenziamento della prevenzione, sinergia con il Mater Olbia Hospital ed efficientamento dell’offerta territoriale. «Ho iniziato il mio mandato incontrando nei giorni scorsi i sindacati, ieri tutti i colleghi delle Asl sarde e oggi i i sindaci delle comunità della Gallura. Sono partito dall’ascolto e dal dialogo con tutti gli attori del territorio – afferma il Direttore Generale della Asl Gallura, Antonio Irione – perché solo facendo squadra possiamo trovare soluzioni efficaci per trattare al meglio il maggior numero possibile di assistiti, assicurando anche la serenità lavorativa del nostro personale”.

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