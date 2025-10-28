Lutto cittadino a Calangianus per l’ultimo saluto a Omar Masia

Calangianus in lutto per Omar Masia

Calangianus domani potrà dare l’ultimo saluto a Omar Masia e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Dopo l’autopsia sul corpo del 25enne morto nel volo della Bmw dal ponte la salma sarà a disposizione dei familiari.

Il funerale del giovane si terrà alle ore 15 nella Chiesa di Santa Giusta, a Calangianus. “Lutto cittadino per la scomparsa di Omar – annuncia il sindaco, Fabio Albieri -. Domani la nostra comunità osserverà il Lutto Cittadino per la prematura scomparsa del giovane Omar. Un dolore che ha profondamente toccato tutti noi, unendo l’intera città in un sentimento di cordoglio e vicinanza. A nome dell’Amministrazione e di tutta la Cittadinanza, esprimo la più sentita vicinanza alla mamma Manuela, al papà Massimiliano e ai familiari tutti in questo momento di grande dolore. Che il ricordo di Omar rimanga vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e voluto bene”.

L’esame sul corpo di Omar serviva per accertare le cause della morte e verificare se la cintura di sicurezza fosse allacciata. Nel frattempo i carabinieri stanno ascoltando gli altri ragazzi coinvolti per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui