Chi dona sangue va gratis allo stadio: l’accordo tra Olbia e Avis

L’accordo con l’Avis e l’Olbia Calcio.

Olbia Calcio e Avis Olbia insieme per un progetto volto a sensibilizzare l’importanza della donazione del sangue come gesto di umanità e di tutela della salute della comunità. Entrambi hanno deciso di mettere in campo una serie di iniziative con l’obiettivo di stimolare l’atto di donare il sangue attraverso la possibilità di assistere alle partite che l’Olbia giocherà al Nespoli da qui alla fine della stagione.

Tutti i donatori avranno infatti l’opportunità di richiedere al Club un biglietto omaggio per le gare di campionato e la società riserverà loro anche l’accesso all’area Hospitality dello stadio. La collaborazione prevede inoltre la messa in opera di Avis Day al Nespoli, ovvero campagne di raccolta all’esterno dello stadio in concomitanza di alcune partite di campionato.

“Sentiamo forte l’esigenza di dare, nelle forme e con gli strumenti in nostro possesso, un contributo concreto a una causa nobile come la donazione del sangue – ha dichiarato il presidente Alessandro Marino a margine della presentazione della partnership -. In passato le strutture sanitarie della Sardegna hanno attraversato momenti di criticità per la carenza di sacche perciò riteniamo che ogni azione di stimolo e di sensibilizzazione possa essere utile a prevenire e contrastare il ritorno di situazioni emergenziali presso i centri trasfusionali e gli ospedali”.

“L’accordo siglato tra Avis Olbia e Olbia Calcio – sottolinea Gavino Murrighile, presidente cittadino dell’associazione – è un segno tangibile, da parte del Club, di concretezza e di volontà di partecipare alle dinamiche sociali della comunità. La collaborazione ci permette di rinforzare il concetto che donare aiuta a tenere in ordine il proprio stato di salute. Chi dona – ricorda Murrighile – ha diritto agli esami del sangue gratuiti e a richiesta può avere un ecocardiogramma, sempre gratuito. L’atto di generosità dell’Olbia Calcio è l’ennesima dimostrazione che qualcosa sta cambiando nella cultura della donazione, ed è straordinario assistere a questa nuova coscienza sociale che si sta radicando nel territorio e alla quale sempre più persone stanno contribuendo. A nome del direttivo Avis Olbia, ringrazio il management dell’Olbia Calcio nella persona del presidente Alessandro Marino e di tutto il suo efficiente staff di collaboratori”.

