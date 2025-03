Un 84enne è morto alle Poste di Luogosanto.

Tragedia a Luogosanto, dove un anziano è morto a causa di un malore. Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, la vittima ha 84 anni ed è deceduta alle Poste di Luogosanto, poco dopo l’apertura dell’ufficio postale.

L’anziano era seduto nella sala d’attesa in attesa del suo turno quando ha accusato un malore. I dipendenti del 118 hanno subito allertato i soccorsi, ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per l’uomo, che è deceduto sul colpo.

