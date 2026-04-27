Aperta la nuova sede della Camera di Commercio a Olbia

La nuova sede della Camera di Commercio a Olbia.

A Olbia è diventata operativa la nuova sede territoriale della Camera di Commercio di Sassari, con l’apertura ufficiale avvenuta questa mattina nei locali di via Nanni. L’ufficio si inserisce nel percorso di rafforzamento dei servizi rivolti al tessuto produttivo della Gallura, con un’impostazione che punta a superare la sola funzione amministrativa per ampliare le attività di supporto alle imprese.

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L’intervento rientra in una strategia di riorganizzazione degli spazi dell’ente camerale, orientata a rendere più efficienti le strutture e a favorire una maggiore connessione con le esigenze economiche del territorio. La nuova collocazione in via Nanni 43 è stata individuata nell’ambito di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare, con l’obiettivo di migliorare l’operatività e la funzionalità degli uffici.

Alla cerimonia di apertura ha preso parte la Giunta camerale al completo, con il presidente Stefano Visconti, il vicepresidente Giovanni Conoci e i componenti Vittorio Beccu, Antonello Fois, Annalisa Luzzu e Marco Rau. L’avvio delle attività è stato seguito dal segretario generale Pietro Esposito, che ha evidenziato il ruolo della nuova sede come punto di raccordo tra l’ente e le dinamiche economiche locali.

Nel corso della presentazione il presidente Visconti ha illustrato le finalità dell’iniziativa, sottolineando il carattere operativo della struttura e il suo inserimento in un contesto economico considerato centrale per l’isola: “La nostra scelta risponde alla necessità di fornire risposte concrete e immediate a un’area che è il baricentro economico dell’isola. Non si tratta di una semplice apertura logistica, ma dell’attivazione di una struttura capace di gestire la transizione digitale e il supporto all’export con strumenti tecnici d’avanguardia. Insieme alla Giunta e alla segreteria generale, ribadiamo la volontà di agire come partner operativo delle imprese, offrendo servizi di prossimità che siano realmente performanti e orientati ai risultati tangibili per chi produce valore”.

Con l’attivazione della sede di via Nanni, la Camera di Commercio di Sassari consolida dunque la propria presenza a Olbia, inserendo il nuovo presidio in una rete di servizi pensata per rafforzare il supporto alle attività produttive del territorio gallurese.

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