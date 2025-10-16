Beccu porta Confcommercio Olbia nella Giunta camerale di Sassari

Vittorio Beccu nominato componente della Giunta Camerale di Sassari

Il vicepresidente di Confcommercio Olbia, Vittorio Beccu, nominato componente della Giunta Camerale di Sassari. “Un importante riconoscimento per la Confcommercio di Olbia. In occasione del Consiglio Camerale tenutosi nella giornata di ieri, 15 ottobre, presso la sede della Camera di Commercio di Sassari, è stata eletta la nuova Giunta Camerale. Tra i sei componenti nominati figura anche Vittorio Beccu, agente immobiliare e attuale vicepresidente di Confcommercio Olbia, unico rappresentante gallurese all’interno dell’organo”.

“La nomina di Vittorio Beccu rappresenta un riconoscimento significativo per l’impegno e il lavoro portato avanti all’interno dell’Associazione dei Commercianti Galluresi e nel Consiglio Direttivo di FIMAA Gallura (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari). Tra le sue prime dichiarazioni, Beccu ha voluto esprimere la propria gratitudine al vicepresidente vicario di Confcommercio, Edoardo Oggianu, al presidente regionale Bastianino Casu e a tutti i colleghi e colleghe dell’Associazione per la fiducia accordata.

“È per me un grande onore poter rappresentare il nostro territorio in un contesto così importante, ha dichiarato Beccu. Mi impegnerò fin da subito per portare all’attenzione della Giunta Camerale le istanze delle imprese galluresi e contribuire attivamente allo sviluppo economico della nostra area”.

