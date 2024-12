Nuova truffa dei finti carabinieri: “la banda sta colpendo in Gallura”

Segnalazioni per truffa da Olbia e diversi comuni della Gallura.

“Mia suocera ha rischiato di essere truffata di nuovo”. È la denuncia di una donna a Olbia, che si è rivolta dalla redazione di Gallura Oggi a raccontare la disavventura di un’anziana che settimana fa avrebbe subìto un raggiro da parte di alcuni malintenzionati.

LEGGI ANCHE: Truffano un’anziana e si fanno consegnare i soldi, arrestati a Olbia

Stando al racconto della donna, l’anziana ha subìto un altro tentativo di truffa. Si chiama ”truffa dell’incidente” quella che è tornata in città e altri comuni della Gallura, in cui i truffatori fingono di appartenere alle forze dell’ordine.

“Si sono ripresentati nuovamente contattandola telefonicamente e ripetutamente – spiega -. Hanno detto che erano i carabinieri. Lei non li ha ascoltati e abbiamo contattato i carabinieri, i quali ci hanno comunicato che hanno ricevuto tra ieri e avanti ieri numerose telefonate da parte dei cittadini di Olbia, Berchidda, Arzachena, Su Canale”. Nell’episodio precedente all’anziana le sono stati portati via gioielli e denaro con la ”truffa dell’incidente”, come racconta la donna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui