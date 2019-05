L’evento del campionato Aquabike a Olbia.

È tutto pronto. Le moto sono già in acqua per i giri di riscaldamento. Il paddock è allestito e tutte le squadre sono in posizione. “Sarà un evento bellissimo”, sorridono dallo staff che compone l’organizzazione. Sono 128 gli atleti iscritti, da 28 nazioni, alla seconda edizione dell’Aquabike World Championship, che si terrà da oggi, venerdì 31 maggio fino a domenica 2 giugno.

Una festa in mare ed in città, che trasforma Olbia di diritto, per questo fine settimana, nella capitale mondiale della motonautica. “Un evento curato nei minimi particolari”, come ha voluto sottolineare il comandante della Direzione marittima Domenico Morello. Anche per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente.

“È tutto studiato sia per le emissioni, sia per il rispetto del mare, sia per la sicurezza della navigazione”, prosegue Morello. Il sindaco Settimo Nizzi ha ringraziato l’organizzazione e la macchina delle autorià, coinvolte in prima linea in una manifestezione di questa importanza.

“Mi auguro che questo sia solo un passaggio e che si possa continuare a diffondere la cultura dello sport qui a Olbia”, dice il sindaco.

“I risultati dello scorso anno hanno dato ragione al sindaco – interviene Nicolò di San Germano, presidente della H2O racing, che organizza il mondiale -. Siamo molto fieri di essere qui e dell’ospitalità ricevuta”.

Poi racconta il senso che accomuna tutti gli sport e che va oltre le gare. “Appena arrivati i piloti hanno iniziato a dirmi: guarda che luce che c’è, guarda che temperatura che c’è, guarda come si beve bene. E io gli ho risposto: è la Sardegna – continua di San Germano -. Insomma, in una paraola: questa è l’ospitalità sarda. E loro diventaranno gli ambasciatori di questo nel mondo”.

Le gare inzieranno domani mattina, mentre da oggi pomeriggio ci saranno le prove libere.

