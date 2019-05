Saranno premiati gli iscritti da oltre 35 anni.

Oggi alle ore 18 in occasione dell’assemblea per l’approvazione del consuntivo 2018 dell’Ordine dei Commercialisti di Tempio si terrà la cerimonia di premiazione dei professionisti appartenenti all’Ordine, con anzianità di iscrizione superiore ai 35 anni.

“Insieme al Consiglio che ho l’onore di presiedere, abbiamo ritenuto di conferire – dichiara la presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Tempio Pausania Gabriela Savigni – nel corso della cerimonia legata all’inaugurazione della nuova sede in Via Capo Verde, 2/a – 1° piano – Delta Center a Olbia e all’approvazione del consuntivo 2018, il titolo di senatore a undici colleghi che hanno compiuto 35 anni di iscrizione. Nell’occasione avremo il piacere di conferire il titolo di Presidente Emerito dell’ordine a Michele Acciaro, primo iscritto, quale riconoscimento alla sua dedizione per la fondazione e crescita dell’Ente. L’Ordine è stato, infatti, fondato nel 1994 e oggi vanta oltre 250 commercialisti che rappresentano una importantissima realtà nell’economia del territorio gallurese”.

I premiati saranno: Franco Maciocco, Luciano Chiodino, Giuseppe Curreli, Libero Balata, Tonino Selis, Antonino Cuccaru, Antonio Neri, Pietro Molinas, Olivia Maria Annunziata Navone, Antonio Pietro Fois e Enrica Gasperini.

Nell’occasione sarà inaugurata la nuova sede. La presidente Savigni sottolinea che: “la nuova sede, inserita in un contesto produttivo e vicina ad importanti istituzioni, è rappresentativa del ruolo del commercialista da sempre vicino alle imprese e anello di congiunzione tra i cittadini e lo Stato.

Una professione quella del commercialista oggi in trasformazione con una evoluzione dei servizi tradizionali, fisco e contabilità, e orientata verso il rafforzamento del ruolo di consulente delle imprese e delle famiglie e verso le nuove frontiere della professione, tra cui le specializzazioni, nell’ambito, tra gli altri, della crisi di impresa, della certificazione e della revisione e controllo”

