Il controllo della polizia stradale.

Trasportava pesce, tra cui oltre 50 aragoste vive, sottomisura e prive della prevista etichettatura di tracciabilità e non registrate nei documenti di trasporto l’automobilista fermato, nella notte scorsa dagli agenti della polizia lungo la statale 131 Carlo Felice all’altezza di Macomer.

Gli agenti della polizia stradale di Nuoro insospettiti dall’improvviso rallentamento da parte del conducente hanno deciso di fermare l’autoveicolo per un controllo. Inaspettatamente all’interno dell’auto sono stati rinvenuti prodotti ittici tra i quali le aragoste ancora vive senza la regolare documentazione e pertanto è stato sanzionato.

Gli agenti nella mattinata odierna in collaborazione con la Guardia Costiera di Bosa, hanno tentato di rigettare le aragoste confiscate in mare, ma non è stato possibile e pertanto si è deciso di donarle ad istituti benefici.

