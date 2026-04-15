Ad aprile e maggio due iniziative dei volontari di “Un arcipelago senza plastica”

Due nuovi interventi dei volontari di “Un Arcipelago senza plastica” a favore dell’ambiente a La Maddalena: uno ad aprile e uno a maggio. “Nel dare la massima solidarietà al direttore dell’Ente Parco Giulio Plastina per gli atti intimidatori ricevuti, il gruppo di volontari (510 tra iscritti e sostenitori), annunciano i prossimi due interventi”.

18 aprile e 16 maggio

“Il prossimo 18 aprile circa 50 persone si divideranno tra La Maddalena, Caprera e Santo Stefano sulle zone interne e sulle coste. Il 16 maggio, invece si svolgerà la sedicesima edizione Arcipelago No Limits su tutte le isole dell’arcipelago. Anche in questa circostanza saranno ripuliti i fondali, grazie ai diving di La Maddalena, Cannigione e Palau, con la partecipazione dei sub dei carabinieri”.

“Le manifestazioni sono organizzate dai volontari di ‘Un arcipelago senza plastica’ e dall’Ente Parco, la Compagnia di Navigazione Delcomar, con la collaborazione del Comune di La Maddalena, la ditta GPD (Piero Delogu) La Maddalena Ambiente, Guardia Costiera (Olbia e La Maddalena), con la presenza del direttore marittimo, Guardia di Finanza e da partner isolani. Per ora hanno aderito 170 volontari, 4 motonavi, un traghetto e 25 gommoni. Si svolgerà anche una piccola cerimonia dedicata a parenti e amici scomparsi. Al termine si svolgerà il tradizionale pranzo a bordo delle motonavi. Ricordiamo che i volontari in questione si autofinanziano”.

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