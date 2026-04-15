La nuova condotta dell’acqua a La Maddalena.

Per la giornata di martedì 21 aprile sono programmati nel comune di La Maddalena interventi legati alla riqualificazione della rete idrica con operazioni di collegamento delle nuove condotte alla rete esistente. Le attività saranno eseguite dai tecnici di Abbanoa e riguarderanno in particolare la nuova tubazione realizzata in via Balilla all’altezza dell’incrocio con via Maggiore Leggero, oltre alle lavorazioni in corso lungo la strada provinciale 53, strada panoramica Sasso Rosso.

Per consentire l’esecuzione degli interventi è prevista la sospensione temporanea dell’erogazione idrica dalle 8:30 fino alle 17:30, con possibili cali di pressione e interruzioni del servizio. Le ripercussioni potranno interessare Reg. Trinità, via Trinità, via Gellone, via Roma, via Asquer, via Cairoli, via Ilva, via Volturno, via Marco Polo, via Calatafimi, via Petrarca, via Balilla, via Cappellini, via Colonnello Galliano, via Com. Avegno, via Brigata Sassari, via Aspromonte, via Terralugiana, via Sanzio, via Corti, via Monte Rotondo, via Maggiore Leggero, via Volta, via Millelire, via Montebello, via Generale Zicavo, via Magenta, via Camillo Benso Conte di Cavour, via Viggiani, via Zonza, Via Galileo Galilei, via Ugo Foscolo, via Eleonora D’Arborea, via Guglielmo Marconi, via Guerrazzi, via Monte Sinnai, via Razzoli, via Santa Maria, via Primo Longobardo, via Giulio Cesare, via Santo Stefano, via Domenico Millelire, Isola Budelli, via Balbo, via Magnaghi, via Giacomo Leopardi e Via Spano.

Il ripristino del servizio è previsto a conclusione delle lavorazioni. I tecnici del gestore potranno comunque contenere quanto possibile la durata dell’interruzione e anticipare la ripresa dell’erogazione in caso di completamento anticipato degli interventi. Per eventuali segnalazioni di guasti è attivo il servizio di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 disponibile 24 ore su 24. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe presentare una temporanea torbidità dovuta alle fasi di svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

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