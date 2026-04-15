Solidarietà ad Arzachena, organizzata una nuova raccolta sangue

La raccolta sangue ad Arzachena.

In risposta alle necessità del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Olbia, l’Avis comunale di Arzachena ha programmato una nuova giornata di raccolta straordinaria prevista per la mattinata di venerdì 17 aprile. Un’autoemoteca opportunamente attrezzata, stazionerà in piazza Segni, precisamente nell’area antistante l’Ufficio Anagrafe, dalle ore 8 fino alle 12. L’evento mira a coinvolgere sia i donatori abituali sia chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo gesto di solidarietà.

Procedura e requisiti per la donazione.

La partecipazione richiede obbligatoriamente la prenotazione di una fascia oraria specifica, effettuabile tramite i canali di messaggistica istantanea o telefonicamente al numero 331/2746918. Prima di recarsi all’unità mobile, i cittadini sono tenuti a ritirare il foglio di accettazione presso la sede dell’Avis situata in viale Costa Smeralda 119.

Per accedere al prelievo, è indispensabile esibire un documento d’identità valido e la tessera sanitaria. Sotto il profilo fisico, il donatore deve pesare almeno 50 chilogrammi e rispettare precisi criteri di sicurezza legati alla salute pubblica: nello specifico, devono essere trascorsi almeno quattro mesi dall’esecuzione di tatuaggi o piercing, una settimana da eventuali interventi dentistici e alcuni giorni dall’ultima assunzione di farmaci.

La preparazione alla donazione richiede una colazione leggera, preferibilmente priva di latticini, per non alterare i parametri ematici. Oltre al valore etico del gesto, la donazione offre diversi vantaggi diretti al donatore, tra cui uno screening completo attraverso analisi del sangue gratuite, utile per il monitoraggio del proprio stato di salute. Al termine della procedura, l’Avis provvede a offrire un ristoro ai volontari per favorire il recupero delle energie. Il lavoratore dipendente ha diritto alla giornata libera dal lavoro, previa richiesta del certificato di avvenuta donazione rilasciato dal personale medico a bordo dell’autoemoteca.

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