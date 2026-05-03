Armato di coltello semina il panico a Olbia, cosa è successo

Un uomo armato di coltello è stato bloccato a Olbia.

Attimi di tensione intorno alle 13 di oggi in via Roma, angolo via Acquedotto, dove un uomo, presumibilmente in stato di ebbrezza, è stato visto aggirarsi in direzione dell’Istituto Panedda brandendo un grosso coltello da cucina.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, preoccupati per la situazione, che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno fermato l’uomo, lo hanno disarmato e hanno proceduto alla perquisizione.

Successivamente è stata richiesta anche l’assistenza del personale sanitario: un’ambulanza ha raggiunto il luogo dell’intervento per effettuare gli accertamenti del caso. L’uomo, di origine straniera, secondo gli astanti appariva in stato confusionale e, prima dell’arrivo degli agenti, sostava fissando un punto imprecisato della recinzione dell’istituto scolastico con il coltello in mano.

Successivamente, l’uomo è stato condotto in ambulanza presso il nosocomio, scortato dai carabinieri.

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