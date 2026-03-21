Controlli dei carabinieri a La Maddalena, anche un tirapugni in acciaio

Droga, un coltello e un tirapugni li hanno recuperati i carabinieri durante una serata di controlli a La Maddalena: tre denunce. “Una serata di controlli mirati, quella del 20 marzo a La Maddalena, nel corso della quale i Carabinieri della locale Stazione hanno intensificato la loro presenza sul territorio, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate dai giovani. L’attività ha portato al deferimento in stato di libertà di tre persone per violazioni in materia di armi e guida in stato di ebbrezza”.

Tre denunce

Due giovani del posto fermati e perquisiti. R risultando in possesso rispettivamente di un tirapugni in acciaio e di un coltello con lama di circa 9 centimetri. Uno dei due è stato inoltre trovato con una modica quantità di marijuana segnalato come assuntore. Nel medesimo contesto, i militari hanno proceduto anche al deferimento di un ulteriore soggetto, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti, con conseguente ritiro della patente di guida“.

“L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi quotidiani di prevenzione e controllo del territorio svolti dall’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità, ma anche di intercettare tempestivamente situazioni di potenziale disagio, in particolare tra i più giovani, che possono tradursi in comportamenti a rischio”.

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