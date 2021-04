Golfo Aranci torna in zona arancione, ma solo per 2 giorni

Golfo Aranci torna in zona arancione.

Golfo Aranci torna in zona arancione, ma solo per due giorni. Se da una parte cessa infatti l’ordinanza comunale dall’altra tutta la Sardegna entrerà da lunedì in zona rossa.

Attualmente a Golfo Aranci nella piattaforma regionale di monitoraggio sono 48 le persone positive e mentre 11 sono quelle in quarantena. “Dopo settimane in cui abbiamo vissuto in “zona rossa” queste sono le ultime ore in cui vigeranno le restrizioni massime stabilite con la mia ordinanza adottata sulla base del crescente numero di contagi in paese”, spiega il sindaco Mario Mulas.

“A seguito del costante confronto con Ats, è emerso che nell’ultima settimana non c’è stato un incremento di casi tale da giustificare il proseguimento della zona rossa”, conclude il primo cittadino.

