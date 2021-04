Arrivi in Sardegna, al porto di Olbia controllate oltre 400 persone

I controlli sugli arrivi a Olbia.

Sono oltre 400 le persone controllate nel porto di Olbia durante le verifiche realizzate dal Corpo forestale della Regione impegnato per vigilare sul rispetto della normativa anti Covid per chi arriva Sull’Isola.

In totale in Sardegna, tra le ore 18 del 17 aprile e le ore 18 del 18 aprile, sono stati effettuati 1.787 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 882 nell’aeroporto di Cagliari e 185 in quello di Alghero; 432 nel porto di Olbia, 173 in quello di Cagliari e 115 a Porto Torres.

